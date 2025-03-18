Хоккей
18 марта, 02:32

Мичков и Цыплаков — в топ-5 лучших новичков Столичного дивизиона по версии сайта НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

Авторы сайта НХЛ составили список лучших новичков Столичного дивизиона лиги.

В рейтинг вошли двое россиян: форвард «Филадельфии» Матвей Мичков и нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков. Также в топ-5 оказались форварды «Каролины» Логан Станковен и Джексон Блэйк и защитник «Филадельфии» Эмиль Андре.

В текущем сезоне Мичков провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (20+27) очков. На счету Цыплакова 28 (8+20) очков в 61 игре.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
Максим Цыплаков
