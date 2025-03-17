Рантанен — о первой игре против «Колорадо»: «Я никогда этого не забуду»

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен поделился эмоциями после первого матча против своего бывшего клуба «Колорадо» (3:4 ОТ).

«Я думаю, забить первыми в игре против «Колорадо» было важно. Все, конечно, ощущается иначе, эмоционально, когда ты находишься на этой стороне. Первый такой матч всегда будет самым эмоциональным. Разумеется, видеотрибьют и то, как фанаты приняли меня, — я никогда этого не забуду. Болельщики поддерживали меня 10 лет. Так что это многое значит для меня. Спасибо. Я буду помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Первое возвращение бывает лишь один раз, и это очень особенный момент — получить видео и реакцию фанатов», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

В игре с «Колорадо» Рантанен отметился результативной передачей.

Финн был обменян из «Колорадо» в «Каролину» 25 января, а в ночь с 7 на 8 марта стало известно, что «Харрикейнз» был обменяли его в «Даллас», с которым он подписал восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов.