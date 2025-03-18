Кучеров в матче с «Филадельфией» забросил 29-ю шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

31-летний россиянин забросил шайбу на 19-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Кучерова 94 (29+65) очка в 63 матчах сезона.