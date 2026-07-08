Нападающий «Чикаго» Бедард пропустит четыре месяца после операции на плече

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард пропустит около четырех месяцев из-за травмы, полученной на тренировке, сообщила пресс-служба клуба.

20-летний форвард перенес операцию на левом плече и сможет вернуться на лед уже после старта нового сезона НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Бедард провел 69 матчей и набрал 75 (30+45) очков. Всего за три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) балла в 219 играх.

В прошедшем сезоне «Чикаго» не сумел выйти в плей-офф НХЛ. Команда одержала 29 побед в 82 матчах регулярного чемпионата и набрала 72 очка.