Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Нападающий «Чикаго» Бедард пропустит четыре месяца после операции на плече

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард пропустит около четырех месяцев из-за травмы, полученной на тренировке, сообщила пресс-служба клуба.

20-летний форвард перенес операцию на левом плече и сможет вернуться на лед уже после старта нового сезона НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Бедард провел 69 матчей и набрал 75 (30+45) очков. Всего за три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) балла в 219 играх.

В прошедшем сезоне «Чикаго» не сумел выйти в плей-офф НХЛ. Команда одержала 29 побед в 82 матчах регулярного чемпионата и набрала 72 очка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Коннор Бедард
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
Мужская волейбольная Суперлига сезона-2026/27: основная информация
«Я безумно счастлив». Как полузащитник «Галатасарая» Батраков отреагировал на свой гол в ворота «Барселоны» в ЛЧ
Батраков голом «Барселоне» встал в один ряд с Карпиным, Мостовым и Аршавиным
Популярное видео
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ожиганов — об Овечкине: «Я рос на поколении Роналду и Месси. Овечкин относится к таким звездам»

«Коламбус» подписал контракт новичка Сергеем Ивановым. Голкипер проведет в СКА сезон-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 7 3 4 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 8 6 2 12
2 Бостон 7 5 2 10
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Миннесота 8 5 3 11
3 Виннипег 7 4 3 10
4 Колорадо 7 4 3 9
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 7 4 3 8
6 Ванкувер 9 2 7 5
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 6 1 5 2
Результаты / календарь
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
16.10 02:00 Флорида – Ванкувер 3 : 2 ОТ
16.10 02:00 Торонто – Баффало 4 : 5 ОТ
16.10 02:00 Нью-Джерси – Рейнджерс 7 : 1
16.10 02:00 Оттава – Айлендерс 2 : 1 Б
16.10 02:00 Тампа-Бэй – Сиэтл 4 : 3 ОТ
16.10 02:30 Детройт – Филадельфия 2 : 1
16.10 03:00 Чикаго – Виннипег 4 : 3 ОТ
16.10 03:00 Нэшвилл – Сан-Хосе 2 : 3 Б
16.10 03:00 Миннесота – Сент-Луис 5 : 4
16.10 04:00 Эдмонтон – Юта 2 : 4
16.10 05:00 Вегас – Калгари - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости