На Кубок Стэнли нанесли имена хоккеистов «Каролины», включая трех россиян

«Каролина» опубликовала в своих соцсетях фото Кубка Стэнли, на котором нанесены имена владельца, хоккеистов и тренерского штаба «Харрикейнз».

На трофее в том числе выгравированы имена и фамилии трех российских игроков: форварда Андрея Свечникова, защитника Александра Никишина и вратаря Петра Кочеткова. Они стали обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере.

По итогам сезона НХЛ-2025/26 «Каролина» впервые за 20 лет выиграла плей-офф НХЛ. В финальной серии команда победила «Вегас» со счетом 4-2. Россияне попали в число победителей Кубка Стэнли 11-й год подряд. Последней командой, завоевавшей трофей без российских игроков в составе, был «Чикаго» в 2015 году.