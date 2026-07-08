«Коламбус» подписал контракт новичка Сергеем Ивановым. Голкипер проведет в СКА сезон-2026/27

Российский вратарь Сергей Иванов подписал контракт новичка с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два года. Он проведет сезон-2026/27 в аренде в СКА.

«Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает отличной скоростью и подвижностью, грамотно действует с точки зрения выбора позиции и за последние четыре сезона очень ярко проявил себя в КХЛ, несмотря на свой молодой возраст для вратаря», — заявил генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

В прошедшем сезоне Иванов провел за СКА 29 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ с 92,79 процента отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,50.