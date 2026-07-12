Источник: «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сиэтл» интересуются капитаном «Детройта» Ларкином
«Сан-Хосе», «Сиэтл» и «Нью-Джерси» входят в число клубов, заинтересованных в нападающем и капитане «Детройта» Дилане Ларкине, сообщает The Fourth Period.
По информации источника, ранее 29-летний американец запросил обмен в одну из четырех команд: «Флориду», «Вегас», «Миннесоту» или «Даллас». При этом сам форвард пока не готов расширить список клубов для возможного обмена.
Отмечается, что предложения «Пантерз», «Голден Найтс» и «Уайлд» не устроили генерального менеджера «Детройта» Стива Айзермана.
В 2023 году Ларкин подписал 8-летний контракт с «Ред Уингз» с кэпхитом 8,7 миллиона долларов. За 11 сезонов в клубе хоккеист провел 808 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 643 (276+367) очка. В плей-офф на его счету 5 игр, в которых он забросил 1 шайбу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Рейнджерс
|10
|6
|4
|13
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Филадельфия
|10
|1
|9
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|19.10
|01:00
|Миннесота – Коламбус
|2 : 1
|19.10
|03:00
|Калгари – Каролина
|3 : 2