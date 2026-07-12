Источник: «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сиэтл» интересуются капитаном «Детройта» Ларкином

«Сан-Хосе», «Сиэтл» и «Нью-Джерси» входят в число клубов, заинтересованных в нападающем и капитане «Детройта» Дилане Ларкине, сообщает The Fourth Period.

По информации источника, ранее 29-летний американец запросил обмен в одну из четырех команд: «Флориду», «Вегас», «Миннесоту» или «Даллас». При этом сам форвард пока не готов расширить список клубов для возможного обмена.

Отмечается, что предложения «Пантерз», «Голден Найтс» и «Уайлд» не устроили генерального менеджера «Детройта» Стива Айзермана.

В 2023 году Ларкин подписал 8-летний контракт с «Ред Уингз» с кэпхитом 8,7 миллиона долларов. За 11 сезонов в клубе хоккеист провел 808 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 643 (276+367) очка. В плей-офф на его счету 5 игр, в которых он забросил 1 шайбу.