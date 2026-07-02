Роднина о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»: «Это хорошо для всего российского спорта»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение нападающего Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

«Это здорово для него и для команды. Очень хорошо для всего российского спорта. Побить рекорд Гретцки? Это его задача. Насколько он настроится, настолько это и возможно», — сказала Роднина «СЭ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также россиянин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

(Давид Петросян)