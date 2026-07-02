Сушинский надеется, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился с «СЭ» мнением о решении Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

«Продление контракта было ожидаемым исходом. Надеюсь, одного сезона будет достаточно, чтобы побить рекорд Гретцки», — сказал Сушинский «СЭ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016). В 2018 году он вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.

Давид Петросян