Маккенна заявил, что готов отдать Бобровскому номер 72 в «Торонто»

Первый номер драфта НХЛ 2026 года нападающий Гэвин Маккенна ответил, рассчитывает ли сохранить номер 72 после подписания российского вратаря Сергея Бобровского в «Торонто».

«Вероятно, нет... Он двукратный обладатель Кубка Стэнли. Если захочет, пусть забирает номер», — цитирует спортсмена журналист Анна Дуа.

18-летний Маккенна в сезоне-2025/26 выступал за команду Университета Пенсильвании в NCAA. Форвард провел 35 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 36 результативных передач.

37-летний Бобровский подписал трехлетний контракт с «Мэйпл Лифс» 1 июля. Он выступал за «Флориду» с 2019 года. С «Пантерз» в 2024 и 2025 годах вратарь становился обладателем Кубка Стэнли.