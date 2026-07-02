«Вашингтон» опубликовал видео с Овечкиным

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. На счету россиянина 1687 (929+758) очков в 1573 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 147 (77+70) очков в 161 игре плей-офф. В 2018 году он вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.