Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Мы рады, что Овечкин возвращается и продолжает свою выдающуюся карьеру»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

Соглашение с 40-летним форвардом рассчитано на сезон-2026/27.

«Мы рады, что Алекс возвращается и продолжает свою выдающуюся карьеру. С того момента, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и его неугасимая жажда побеждать. Алекс всегда демонстрировал глубочайшую преданность партнерам по команде, нашей организации и болельщикам. Я невероятно горжусь всем, чего он добился в форме «Кэпиталз», и не сомневаюсь, что в следующем сезоне он продолжит преумножать это наследие. Мы в восторге от того, что он продолжает писать следующую главу своей замечательной карьеры», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Леонсиса.

Он также рассказал об амбициях команды на сезон-2026/27.

«Заглядывая в следующий сезон, мы очень воодушевлены работой, которую наш хоккейный менеджмент проделал этим летом, чтобы команда боролась за место в плей-офф и претендовала на Кубок Стэнли», — добавил владелец клуба.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. На счету россиянина 1687 (929+758) очков в 1573 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 147 (77+70) очков в 161 игре плей-офф. В 2018 году он вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.