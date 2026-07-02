«Колорадо» подписал трехлетний контракт с форвардом Шварцем

«Колорадо» подписал контракт с нападающим Джейденом Шварцем.

Соглашение с 34-летним канадцем рассчитано на 3 года — до конца сезона-2028/29.

С 2021 года Шварц выступал за «Сиэтл». В скзоне-2025/26 на его счету 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее также играл в «Сент-Луисе». В составе «Блюз» хоккеист в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли.