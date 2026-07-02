«Миннесота» подписала однолетний контракт с Шабановым

«Миннесота» объявила о подписании контракта с российским форвардом Максимом Шабановым.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один год, зарплата игрока составит 1,6 миллиона долларов.

Сезон-2025/26, который стал дебютным для Шабанова в НХЛ, россиянин провел в «Айлендерс». В 44 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 18 (5+13) очков. «Айлендерс» не сделали квалификационное предложение Шабанову, и 1 июля хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

В России Шабанов выступал за «Трактор». На его счету 243 матча в КХЛ с учетом плей-офф, в которых нападающий отметился 80 голами и 101 результативной передачей.