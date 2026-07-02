«Детройт» подписал контракт с нападающим Арвидссоном на 2 года

«Детройт» подписал контракт с нападающим Виктором Арвидссоном, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между «Ред Уингз» с 33-летним шведом рассчитано на 2 года. Средняя зарплата Арвидссона составит 5 миллионов долларов за сезон.

В сезоне-2025/26 форвард выступал за «Бостон». В регулярном чемпионате НХЛ он провел 69 матчей и набрал 54 (25+29) очка. В плей-офф на его счету 4 игры и 2 гола.

Всего в НХЛ Арвидссон провел 682 матча и набрал 443 (219+224) очка. Ранее в лиге он также играл за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».