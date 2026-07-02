«Миннесота» получила Коулмана и Мяяття в результате обмена с «Калгари»

«Миннесота» получила нападающего Блэйка Коулмана и защитника Олли Мяяття в результате обмена с «Калгари», сообщила пресс-служба клуба.

Взамен «Флэймз» получил защитника Джейка Миддлтона, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года, выбор в четвертом раунде драфта-2028 и выбор во втором раунде драфта-2029.

В сезоне-2025/26 Коулман провел 69 матчей за «Калгари», забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач.

Мяяття в прошлом сезоне выступал за «Юту» и «Калгари». В 43 матчах защитник набрал 15 (2+13) очков.