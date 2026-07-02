Журова считает, что рекорды Овечкина в НХЛ смогут побить только роботы

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением о решении Александра Овечкина подписать новый контракт с «Вашингтоном» до конца сезона-2026/27.

«Думаю, он хочет максимально надолго сохранить свою спортивную карьеру, чтобы с флагом и гимном съездить на Олимпиаду и стать чемпионом. Поехать на Игры в составе нашей команды, которая может это сделать уже через три года. Ну и забить такое количество шайб, чтобы в этом веке никто не смог этого сделать! Нас не догонят! Только если будут играть роботы», — сказала Журова «СЭ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.

(Давид Петросян)