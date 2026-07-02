«Вашингтон» опубликовал фото Овечкина с семьей после подписания нового контракта

«Вашингтон» поделился фотографией нападающего Александра Овечкина с семьей, на которой россиянин подписывает новый контракт с клубом.

В четверг, 2 июля, «Кэпиталз» объявили о заключении соглашения с 40-летним форвардом, которое рассчитано на сезон-2026/27.

«Семья превыше всего. С возвращением, Овечкины!» — подписала пресс-служба «Вашингтона» семейный снимок.

Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал за «Вашингтон», с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. На счету россиянина 1687 (929+758) очков в 1573 матчах регулярного чемпионата и 147 (77+70) очков в 161 игре плей-офф.