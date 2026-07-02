«Миннесота» подписала новое соглашение с форвардом Ником Фолиньо на 1 год

«Миннесота» объявила о подписании контракта с нападающим Ником Фолиньо, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 38-летним канадцем рассчитано на 1 год. Зарплата игрока составит 900 тысяч долларов. За «Уайлд» также выступает младший брат Ника Маркус Фолиньо.

Фолиньо был обменян в «Миннесоту» из «Чикаго» в марте 2026 гола.

В сезоне-2025/26 на его счету 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (4 +11) очков. В плей-офф форвард провел 11 игр, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.