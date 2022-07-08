Генменеджер «Монреаля»: «Мы чувствовали, что Слафковски будет лучшим игроком для нас»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз поделился впечатлениями от первого раунда драфта НХЛ-2022. «Канадиенс» задрафтовали форварда Юрая Слафковски под общим первым номером.

«Мы прошли чертовски изнурительную подготовку и просмотр игроков, было много хороших хоккеистов. Мы чувствовали, что Юрай будет лучшим игроком для нас», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

18-летний хоккеист стал первым в истории НХЛ словаком, которого выбрали на драфте первым пиком. Ранее игроком из Словакии с самым высоким пиком на драфте был Мариан Габорик, которого в 2000 году «Миннесота» выбрала под третьим номером.

Слафковски является MVP и лучшим снайпером Олимпиады-2022. На его счету 7 заброшенных шайб в 7 матчах турнира.