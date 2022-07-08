Минтюков стал третьим российским защитником топ-10 драфта НХЛ в 21-м веке

Российский защитник Павел Минтюков, задрафтованный «Анахаймом», стал третьим защитником из России в 21-м веке в топ-10 драфта НХЛ.

В 2015 году Иван Проворов был задрафтован «Филадельфией», а на следующий год «Монреаль» выбрал Михаила Сергачева.

17-летний россиянин был выбран «Анахаймом» под 10-м номером драфта. В прошедшем сезоне в OHL за «Сагино» Минтюков стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коффициент полезности составил «-14».