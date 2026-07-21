«Колорадо» подписал контракт с нападающим Меркуловым на один сезон

«Колорадо» объявил о подписании контракта с российским нападающим Георгием Меркуловым на сезон-2026/27.

25-летний Меркулов в сезоне-2025/26 сыграл один матч за «Бостон» в НХЛ, а также набрал 61 (24+37) очко в 70 матчах за «Провиденс» в АХЛ. Он стал лучшим в «Провиденсе» по передачам и очкам, заняв второе место по голам в команде, завоевавшей «Макгрегор Килпатрик Трофи» (награда за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате).

В четырех матчах плей-офф АХЛ Меркулов набрал 1 (1+0) очко.

Ранее Меркулов играл за «Капитан», «Тамбов», «Янгстаун Фантомс» и Университет Огайо.