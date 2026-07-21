Бедард: «Я надеюсь, что Кейн вернется в «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард выразил надежду, что форвард Патрик Кейн вернется в эту команду.

«Я надеюсь на это. Я не знаю, что могу сказать, чтобы повлиять на его решение, но мы все были бы очень рады такому игроку, и к тому же такому человеку.

Я не могу представить его первый матч на домашней арене, реакцию, которую он получит, и сколько энергии это принесет не только нашей команде, но и нашим болельщикам. Было бы невероятно сыграть с ним и поучиться у него.

Можно говорить о наследии, но как команда мы стали бы намного лучше. Он все еще потрясающий игрок. Я не знаю, лучший ли это способ убедить его, но надеюсь, он вернется, и мы сможем играть вместе, это точно», — цитирует ESPN слова 21-летнего канадца о 37-летнем американце.

Кейн сейчас является неограниченно свободным агентом. Ранее он играл за «Детройт». В 2007-2023 годах нападающий выступал за «Чикаго».

В сезоне-2025/26 Кейн в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 58 (16+42) очков, а Бедард — 74 (30+44) очка в 69 играх.