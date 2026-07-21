Бедард: «Я надеюсь, что Кейн вернется в «Чикаго»
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард выразил надежду, что форвард Патрик Кейн вернется в эту команду.
«Я надеюсь на это. Я не знаю, что могу сказать, чтобы повлиять на его решение, но мы все были бы очень рады такому игроку, и к тому же такому человеку.
Я не могу представить его первый матч на домашней арене, реакцию, которую он получит, и сколько энергии это принесет не только нашей команде, но и нашим болельщикам. Было бы невероятно сыграть с ним и поучиться у него.
Можно говорить о наследии, но как команда мы стали бы намного лучше. Он все еще потрясающий игрок. Я не знаю, лучший ли это способ убедить его, но надеюсь, он вернется, и мы сможем играть вместе, это точно», — цитирует ESPN слова 21-летнего канадца о 37-летнем американце.
Кейн сейчас является неограниченно свободным агентом. Ранее он играл за «Детройт». В 2007-2023 годах нападающий выступал за «Чикаго».
В сезоне-2025/26 Кейн в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 58 (16+42) очков, а Бедард — 74 (30+44) очка в 69 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -