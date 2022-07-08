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Сегодня, 07:40

Первый раунд драфта НХЛ 2022 года стал рекордным по количеству выбранных игроков не из Северной Америки

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Мирошниченко.
Фото USA Today Sports

В Монреале сегодня, 8 июля, прошел первый раунд драфта НХЛ 2022 года.

Как сообщает пресс-служба лиги, этот первый раунд стал рекордным, так как на нем было выбрано 17 игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Ранее максимальное количество таковых хоккеистов, выбранных в первом раунде было в 2000 году — 16.

На сегодняшней церемонии были выбраны три российских игрока: защитник «Сагино» Павел Минтюков достался «Анахайму» (общий 10-й номер), «Вашингтон» взял нападающего «Омских Крыльев» Ивана Мирошниченко (20-й номер), а «Миннесота» выбрала Данилу Юрова из «Металлурга» (24-й).

Драфт НХЛ-2022. Первый раунд драфта НХЛ 2022 года: Слафковски выбран первым, Райт — только четвертым, «Анахайм» забрал Минтюкова

НХЛ
Иван Мирошниченко
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