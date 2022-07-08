Первый раунд драфта НХЛ 2022 года стал рекордным по количеству выбранных игроков не из Северной Америки

В Монреале сегодня, 8 июля, прошел первый раунд драфта НХЛ 2022 года.

Как сообщает пресс-служба лиги, этот первый раунд стал рекордным, так как на нем было выбрано 17 игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Ранее максимальное количество таковых хоккеистов, выбранных в первом раунде было в 2000 году — 16.

It was a historic Round 1 with 17 players born outside North America selected, establishing an #NHLDraft record for the most in an opening round (16 in 2000).#NHLStats: https://t.co/TZlI8glKgM pic.twitter.com/wPPqK8sXeF — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 8, 2022

На сегодняшней церемонии были выбраны три российских игрока: защитник «Сагино» Павел Минтюков достался «Анахайму» (общий 10-й номер), «Вашингтон» взял нападающего «Омских Крыльев» Ивана Мирошниченко (20-й номер), а «Миннесота» выбрала Данилу Юрова из «Металлурга» (24-й).