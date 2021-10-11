Главный тренер «Вашингтона»: «Не думаю, что Овечкин выбыл надолго»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал травму Александра Овечкина в контрольном матче с «Филадельфией» (5:3).

«Сыграет ли Овечкин в первом матче сезона? Это возможно. Я не уверен. Он не выбыл надолго. В течение ближайших дней посмотрим, как меняется состояние его здоровья.

Сейчас его статус — со дня на день. Не думаю, что он выбыл надолго. Так что будем смотреть за ним каждый день и надеяться на его выздоровление», — цитирует Лавиолетта журналист Том Гулитти в Twitter.

36-летний россиянин в первом периоде попытался провести силовой прием на Трэвисе Конечны, но оказался на льду. Игрок отправился в раздевалку, для того чтобы ему оказали медицинскую помощь по поводу повреждения нижней части тела.