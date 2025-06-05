Экхольм сравнял счет в первом матче с «Флоридой»

«Эдмонтон» отыгрался в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Защитник «Ойлерз» Маттиас Экхольм на 7-й минуте третьего периода забросил шайбу и сделал счет 3:3. Для 35-летнего шведа это первый гол в нынешнем плей-офф НХЛ.