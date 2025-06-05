Подколзин набрал первое очко в финале Кубка Стэнли

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин набрал свое первое очко в финальных сериях Кубка Стэнли.

23-летний россиянин на 4-й минуте второго периода первого матча с «Флоридой» ассистировал Виктору Арвидссону. Счет в матче после двух периодов — 2:3.

Всего в этом плей-офф НХЛ у Подколзина 6 результативных передач.