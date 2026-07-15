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15 июля, 17:38

НХЛ: сезон-2026/27 начнется матчем «Каролина» — «Флорида» 29 сентября

Сергей Ярошенко

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 начнется 29 сентября, сообщила пресс-служба лиги.

В первый игровой день «Флорида» на выезде сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной». Перед матчем «Харрикейнз» поднимут чемпионский баннер на домашней арене.

Также 29 сентября «Монреаль» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» — с «Бостоном», «Ванкувер» — с «Эдмонтоном», а «Чикаго» — с «Вегасом».

Сезон будет расширен до 84 матчей для каждой команды за счет добавления двух игр внутри дивизиона. Полное расписание регулярного чемпионата НХЛ будет опубликовано 16 июля.

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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