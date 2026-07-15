НХЛ: сезон-2026/27 начнется матчем «Каролина» — «Флорида» 29 сентября

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 начнется 29 сентября, сообщила пресс-служба лиги.

В первый игровой день «Флорида» на выезде сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной». Перед матчем «Харрикейнз» поднимут чемпионский баннер на домашней арене.

Также 29 сентября «Монреаль» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» — с «Бостоном», «Ванкувер» — с «Эдмонтоном», а «Чикаго» — с «Вегасом».

Сезон будет расширен до 84 матчей для каждой команды за счет добавления двух игр внутри дивизиона. Полное расписание регулярного чемпионата НХЛ будет опубликовано 16 июля.