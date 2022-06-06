Бывший главный тренер сборной России отреагировал на достижение Кучерова в плей-офф НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Никиты Кучерова, который поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Он хорошо делает свою работу. Он оправился от травм, которые преследуют его на протяжение сезона, соскучился по хоккею и выступает на хорошем уровне. Как настоящий профессионал, он делает свою работу, за которую ему платят деньги, четко, правильно и хорошо. Он однозначно приносит пользу своей команде», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

26-летний россиянин забил 50-й гол в карьере в матче против «Рейнджерс» (3:2) в финале конференции плей-офф НХЛ (счет в серии 1-2). Таким образом, Кучеров стал четвертым россиянином в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в плей-офф.