«Даллас» — «Виннипег»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Даллас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Виннипег» — 5:2. Счет в серии 2-1 в пользу «Старз».

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Микко Рантанен, по голу забили Роопе Хинтц, Томас Харли, Алекс Петровик и Уайтт Джонстон, Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Кайл Коннор и Нино Нидеррайтер.