Бобровский признан первой звездой четвертого матча серии с «Торонто»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Торонто» (2:0).

36-летний россиянин отразил все 23 броска. Второй звездой признан форвард Картер Верхэге, забивший победный гол. Третья звезда — вратарь «Мэйпл Ливз» Джозеф Уолл, отразивший 35 бросков из 37.

В текущем плей-офф Бобровский провел 9 матчей, дважды сыграв на ноль 88,8 процента бросков.