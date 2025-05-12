«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома обыграла «Торонто» — 2:0. Счет в серии 2-2.

В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил все 23 броска.