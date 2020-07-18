«Бостон» отправил Пастрняка на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк находится на карантине из-за того, что контактировал с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщает The Athletic. Тест самого игрока дал отрицательный результат.

Продолжительность его карантина пока неизвестна. «Бостон» должен отправиться в Торонто 26 июля.

Еще один нападающий «Бостона» Ондржей Каше также пропустил две последние тренировки команды. О причинах его отсутствия пока не сообщается.