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«Бостон» отправил Пастрняка на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

16:00
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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк находится на карантине из-за того, что контактировал с человеком, у которого был обнаружен коронавирус, сообщает The Athletic. Тест самого игрока дал отрицательный результат.

Продолжительность его карантина пока неизвестна. «Бостон» должен отправиться в Торонто 26 июля.

Еще один нападающий «Бостона» Ондржей Каше также пропустил две последние тренировки команды. О причинах его отсутствия пока не сообщается.

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