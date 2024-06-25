Бобровский признан первой звездой седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан первой звездой седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (2:1, 4-3).

35-летний вратарь в этой встрече отравил 23 броска по своим воротам из 24.

Второй звездой стал нападающий «Пантерз» Сэм Райнхарт, который забил победный гол команды. Третья звезда — форвард «Флориды» Картер Верхэге, набравший 2 (1+1) очка.

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли.