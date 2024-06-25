«Эдмонтон» не смог совершить исторический камбэк.

НХЛ

Плей-офф

Финал

«Флорида» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Верхэге — 11 (Родригес, Лунделл), 4:27 — 1:0. Янмарк — 4 (Сиси), 6:44 — 1:1. Райнхарт — 10 (Верхэге, Куликов), 35:11 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (7+10+4) — 23 (6+9+8).

Наши: Куликов (15.06/1/0), Тарасенко (14.28/2/-1) — -.

25 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 4-3

Чуда, о котором вспоминали бы многие годы спустя, не произошло. «Эдмонтон» провел очень достойный матч, но мечта о камбеке со счета 0-3 в серии в последний момент разбилась о безупречную игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского и его партнеров. «Пантеры» впервые стали обладателями Кубка Стэнли.

Исторически в седьмых матчах финала скромная результативность. Всего в 1 из 17 случаев было заброшено больше пяти шайб — в далеком 1950 году покуражились игроки «Детройта» и «Рейнджерс» (4:3 2ОТ). Однако ожидания осторожного старта не оправдались.

«Флорида» и «Эдмонтон» выдали очень бодрое начало, быстро обменявшись голами уже к седьмой минуте встречи. «Ойлерз» отбились уверенно в меньшинстве и сразу же пропустили от Картера Верхэге, шикарно подставившего клюшку на чужом пятачке под наброс Эвана Родригеса от борта. Не успели еще все зрители на Amerant Bank Arena осознать значение первой шайбы применительно к вероятному исходу встречи, как о выводах, основанных на статистике, пришлось на какое-то время позабыть. Маттиас Янмарк после шикарного разрезающего паса в исполнении Коди Сеси умчался от лучшей пары защитников «Пантерс» Густав Форслинг — Аарон Экблад и спокойно пробил Бобровского.

«Флорида», достав из себя все резервы, действовала так же активно, как и в первой части финала, когда одержала три победы подряд. Но при этом стартовый период, словно в миниатюре, отразил сценарий серии в целом. Быстрые атаки в исполнении «Эдмонтона» снова стали большой проблемой для южан, которым не хватало плотности в обороне при действиях без шайбы. Однажды их спасла штанга после броска самого опасного защитника «Ойлерз» Эвана Бушара.

В дальнейшем обе команды, словно испугавшись собственной дерзости, переключились на режим осторожности и аккуратности. Это обязательный атрибут решающего матча. Однако искать какую-то логику в данной серии решительно невозможно. Во втором периоде «Эдмонтон» владел преимуществом, имел большинство, полученное в результате смешного удаления Мэттью Ткачака, и солидно смотрелся в позиционном нападении, подолгу запирая хозяев у них в зоне. Но забила в контратаке именно «Флорида» при участии защитника Дмитрия Куликова, сначала подстраховавшего Бобровского, и последующего коллективного помутнения разума у игроков обороны «Ойлерз». Также налицо ошибка вратаря Стюарта Скиннера, который пропустил в ближний угол после броска Сэма Райнхарта.

В критической ситуации на первый план обязаны выходить лидеры. Эффективность суперзвезд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на протяжении седьмой встречи была почти нулевой. В третьем периоде, когда пришло время решительных мер, главный тренер Крис Кноблаух прибег к очевидному шагу и объединил их в одном звене. Эта тройка выходила через смену.

«Флорида» оборонялась максимально умно и самоотверженно, перекрыв собственный пятачок и вытеснив соперника на периметр. Смотрелось это совсем не зрелищно, зато максимально эффективно. Когда же гостям удавалось в редчайших случаях вырваться из оборонительных капканов, в дело вступал Бобровский. В самой концовке совсем обессиленные лидеры «Эдмонтона» даже не сумели закрепиться в чужой зоне и не создали ни одного явного голевого момента. «Флорида» — обладатель Кубка Стэнли!