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Сегодня, 06:15

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты «Флориды» на церемонии награждения после победы в Кубке Стэнли.
Фото USA Today Sports
«Эдмонтон» не смог совершить исторический камбэк.

НХЛ
Плей-офф
Финал
«Флорида» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Верхэге — 11 (Родригес, Лунделл), 4:27 — 1:0. Янмарк — 4 (Сиси), 6:44 — 1:1. Райнхарт — 10 (Верхэге, Куликов), 35:11 — 2:1.
Вратари: Бобровский — Скиннер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 21 (7+10+4) — 23 (6+9+8).
Наши: Куликов (15.06/1/0), Тарасенко (14.28/2/-1) — -.
25 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 4-3

Чуда, о котором вспоминали бы многие годы спустя, не произошло. «Эдмонтон» провел очень достойный матч, но мечта о камбеке со счета 0-3 в серии в последний момент разбилась о безупречную игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского и его партнеров. «Пантеры» впервые стали обладателями Кубка Стэнли.

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Исторически в седьмых матчах финала скромная результативность. Всего в 1 из 17 случаев было заброшено больше пяти шайб — в далеком 1950 году покуражились игроки «Детройта» и «Рейнджерс» (4:3 2ОТ). Однако ожидания осторожного старта не оправдались.

«Флорида» и «Эдмонтон» выдали очень бодрое начало, быстро обменявшись голами уже к седьмой минуте встречи. «Ойлерз» отбились уверенно в меньшинстве и сразу же пропустили от Картера Верхэге, шикарно подставившего клюшку на чужом пятачке под наброс Эвана Родригеса от борта. Не успели еще все зрители на Amerant Bank Arena осознать значение первой шайбы применительно к вероятному исходу встречи, как о выводах, основанных на статистике, пришлось на какое-то время позабыть. Маттиас Янмарк после шикарного разрезающего паса в исполнении Коди Сеси умчался от лучшей пары защитников «Пантерс» Густав Форслинг — Аарон Экблад и спокойно пробил Бобровского.

«Флорида», достав из себя все резервы, действовала так же активно, как и в первой части финала, когда одержала три победы подряд. Но при этом стартовый период, словно в миниатюре, отразил сценарий серии в целом. Быстрые атаки в исполнении «Эдмонтона» снова стали большой проблемой для южан, которым не хватало плотности в обороне при действиях без шайбы. Однажды их спасла штанга после броска самого опасного защитника «Ойлерз» Эвана Бушара.

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В дальнейшем обе команды, словно испугавшись собственной дерзости, переключились на режим осторожности и аккуратности. Это обязательный атрибут решающего матча. Однако искать какую-то логику в данной серии решительно невозможно. Во втором периоде «Эдмонтон» владел преимуществом, имел большинство, полученное в результате смешного удаления Мэттью Ткачака, и солидно смотрелся в позиционном нападении, подолгу запирая хозяев у них в зоне. Но забила в контратаке именно «Флорида» при участии защитника Дмитрия Куликова, сначала подстраховавшего Бобровского, и последующего коллективного помутнения разума у игроков обороны «Ойлерз». Также налицо ошибка вратаря Стюарта Скиннера, который пропустил в ближний угол после броска Сэма Райнхарта.

В критической ситуации на первый план обязаны выходить лидеры. Эффективность суперзвезд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на протяжении седьмой встречи была почти нулевой. В третьем периоде, когда пришло время решительных мер, главный тренер Крис Кноблаух прибег к очевидному шагу и объединил их в одном звене. Эта тройка выходила через смену.

«Флорида» оборонялась максимально умно и самоотверженно, перекрыв собственный пятачок и вытеснив соперника на периметр. Смотрелось это совсем не зрелищно, зато максимально эффективно. Когда же гостям удавалось в редчайших случаях вырваться из оборонительных капканов, в дело вступал Бобровский. В самой концовке совсем обессиленные лидеры «Эдмонтона» даже не сумели закрепиться в чужой зоне и не создали ни одного явного голевого момента. «Флорида» — обладатель Кубка Стэнли!

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
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16.06
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22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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