Кубок Стэнли не привезут в Россию после победы трех россиян с «Флоридой»

Трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды».

Как сообщал в мае заместитель комиссара НХЛ Билла Дэйли, лига запретит российским игрокам привезти Кубок Стэнли в свою страну. Таким образом, трофей третий год подряд не привезут в Россию.

Победителями плей-офф впервые стали вратарь Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли.

«Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).