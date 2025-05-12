Хоккей
12 мая, 05:16

«Флорида» победила «Торонто» и сравняла счет в серии, Бобровский сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент

«Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома обыграла «Торонто» со счетом 2:0.

В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил все 23 броска.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 15 мая в Торонто и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Флорида» — «Торонто» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Верхэге — 4 (бол., Ткачак, Барков), 15:45 — 1:0. Беннетт — 5 (Экблад), 52:09 — 2:0.

Вратари: Бобровский — Уолл (57:11).

Штраф: 26 — 27.

Броски: 37 (15+14+8) — 23 (4+8+11).

Наши: Куликов (11.12/2/0) — -.

12 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19894 зрителя.

Счет в серии: 2-2.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • adamantane'

    Да, пожалуй, это был +RECORDS-MEN-TRETIY :face_with_hand_over_mouth:. Кстати, они оба здесь отметились, причём этот персонаж со излюбленной идеей фикс - в своём привычном духе :grin:.

    13.05.2025

  • adamantane'

    No pasaran!

    13.05.2025

  • Сергей

    Бедняга.... у меня должность дворника освободилась, зарплата 70 000, пойдешь ? Или могу взять программистом, будешь получать 260 000. Согласен ?

    12.05.2025

  • OldMonk

    Назвать местных каклов "нхл-прессой"... это вы им очень сильно польстили.

    12.05.2025

  • Uisge Beatha

    Баааабрафски!

    12.05.2025

  • Uisge Beatha

    Он их там клюшкой по всей раздевалке гоняет?)

    12.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Здесь шансы у команд 50/50. А если ещё Столарц поправится, то Фло будет тяжелее справиться с Торонто. Хотя сегодня и Woll был, как Wall.

    12.05.2025

  • Neil

    Сидим с бобром за столом Вдвоём, на ужин готовим полено Давай поговорим, бобёр О том, что наболело... :grin:

    12.05.2025

  • Neil

    Слушай, давай тысячу скину, не вопрос коли такая беда. Всё понимаю. Только банк мне пишет про этому номеру нельзя, нет получателя. Дай другой, жду!

    12.05.2025

  • Andrew_BD

    тогда уж Бабрафски :)

    12.05.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: 10 560 долларов в месяц за чистку унитазов языком.

    12.05.2025

  • emsedov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо...

    12.05.2025

  • h c

    Пpогнoзы футбольных матчей info-stavki.ru

    12.05.2025

  • PvsZ

    А так-то бенефис вратарей. Боб - само собой, но и заслуга Волла в том, что кошки не выиграли 5-0 или около того.

    12.05.2025

  • PvsZ

    Опасения есть, безусловно, игра по-прежнему неидеальна. Но чемпионские команды тем и отличаются, что по ходу плей-офф становятся сильнее.

    12.05.2025

  • PvsZ

    Непробиваемый Боб + гол Верхэге = нет шансов для соперников.

    12.05.2025

  • Archon

    Рановато про Боброовского НХЛ-пресса начала гадости писать и списывать.

    12.05.2025

  • ага, рассказывай свои байки на львовщине своим бандерЛОХам! а то ты сначала айтишником был, а теперь электриком! хоть запомнил в каком городе живешь)))) лапоть

    12.05.2025

  • _Mike N_

    Завидуй молча, валенок, $60 в час не заработаешь никогда и по ночам надо спать, а не смотреть заокеанский хоккей ! Будь патриотом - смотри СКА - Спартак ! :laughing::laughing::laughing:

    12.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    клоунито , но в этот раз превратился в бобра

    12.05.2025

  • Apei

    Боб ешинственный, кто модет затащить в следующий круг

    12.05.2025

  • _Металлург_

    Так вроде с этим клоуном побед не видать Флориде. или все опять по плану?

    12.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Как я и говорил - Флорида взяла две домашние. По-прежнему думаю, что пройдет Торонто, но болею за кошек.

    12.05.2025

  • дом поставил, что торонто без кубка будет! иди на лампочку присядь, электрик-айтишник))))

    12.05.2025

  • _Mike N_

    тот же, 37 лет

    12.05.2025

  • _Mike N_

    Поставь свою квартиру на Флориду :laughing::laughing::laughing:

    12.05.2025

  • кастрат, торонто-это мем у любителей хоккея! сколько лет без кубка? а второй раунд когда проходили? обтекай, у..бок

    12.05.2025

  • _Металлург_

    У него еще проблема с кишечником. Правда уже много лет она не решается, поэтому тут лучше к нему не обращаться.

    12.05.2025

  • _Металлург_

    В воротах Флориды все ещё клоун или уже нет?

    12.05.2025

  • _Mike N_

    Валенки, Торонто победит Флориду. Если дойдет до седьмого матча, то он будет в Канаде. Престарелому Бобровскому и Флориде ничего не светит !

    12.05.2025

  • Скиталец

    2:0? Не беда подумали кошаки и уже 2:2 в серии)

    12.05.2025

  • maxcds

    Все Боброва хвалят. Он молодец (особенно в РК от Найза добивание в ближней углу потащил), а вообще у Уолла работы было много больше. По поводу выходов 1 в 0 - там токмо у Найза был отличный момент, но он сам не попал в створ. В остальных случаях на плечах защитник сидел, легко бросить не позволили. Считаю у Фло есть ресурсы прибавить. Ткачак замечательную передачу на победную отдал, в остальном хотелось бы больше очков и прежде всего голов от него. p.s. Торонта матерая, ой матерая.. Нюландер - топарище, технарь, много неприятностей от него, Найз - колючий, быстрый, нацеленный. В защите на себя много собирают. 87-45 преимущество по блокированным броскам за 4 игры у листьев! В каждой игре они больше блокируют. Как вам такое? Нельзя с таким соперником ни на секунду расслабляться.

    12.05.2025

  • inspire

    Бобр с сухарем, Верхаге забил - что еще надо для победы?

    12.05.2025

  • inspire

    Спринт специалист по "дундучкам" и "шконкам", по всем остальным вопросам лучше не к нему

    12.05.2025

  • icezellion

    Верхэге забил, у Торонто без шансов значит сегодня)

    12.05.2025

  • Neil

    Чётко! Полностью не смотрел, но конкретно одобряю результат. Серёга,.. я знал. п.с. Также жду комментов , что Боб старый, уже не тащит, нестабилен и вообще и т.п.

    12.05.2025

  • Сергей

    рекордз-мен-третий - это его идея фикс.

    12.05.2025

  • adamantane'

    Кто там, кажется, "Спринт" выдал изречение, мол, Бобровский едет с ярмарки?) Вот он и показал, как "едет".

    12.05.2025

  • True Timati

    Чемпион вернулся? Есть определенные орасения в их игре. Боб отыграл так, как положено элитному вратарю

    12.05.2025

  • adamantane'

    Молодцы, порадовали!

    12.05.2025

  • ion

    Не смотрите на небольшое кол-во бросков - 23, качество там было ого-го. Три выхода 1 в 0, и не только. Вообще, Бобр потащил. Фло на самом деле с точки зрения игры перекатала листьев, задавили, в 2 раа больше провели в зоне атаки, в 2 раза переросали, но вот провалы в обороне прям нехарактерные для кошек.

    12.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Нет хороших новостей, остается только Маршана с днюхой поздравить.

    12.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Сергей красавец. Собрался в самый нужный момент..

    12.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Бобр вылез из зимней спячки

    12.05.2025

  • Сергей

    Фактор Беруби, который навел порядок в кленовом королевстве.

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Бобровский сэз но!

    12.05.2025

  • maxcds

    Годится. Старая недобрая Фло вернулась?

    12.05.2025

  • tonipi

    Котов с победой, Серёгу с сухарём!

    12.05.2025

  • alehan.227472

    Ну ничего так Фло сегодня. А то до этого было все сомнительно... очень хотелось бы отпендюрить торонту, чтоб уже никто не сомневался. Но надо сказать , я все же поражен как ливз играют в этом году, намного лучше чем раньше. Go Cats!!!

    12.05.2025

  • baruv

    Перезагрузилась Флорида. Бобровский сегодня сух. И пока ничего не ясно в этой серии.

    12.05.2025

  • Алексей Х

    Бобра с сухарем и с первой звездой матча! Ставил на 4-2 в серии, так что все по плану)

    12.05.2025

  • За спорт!

    Бобр лучший!

    12.05.2025

  • Сергей

    Флорида включила полные обороты и в этом матче была сильнее. Теперь все начинается заново и до двух побед. Торонто крепкий орешек, но кошки могут его раскусить)) Сергея с сухарем в самый нужный момент серии.

    12.05.2025

    • Карбери: «Звену Овечкина трудно создавать моменты с «Каролиной» за счет входов в зону»

    Бобровский признан первой звездой четвертого матча серии с «Торонто»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 19 10 9 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Оттава 20 10 10 24
    4 Бостон 22 12 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 20 10 10 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Сиэтл 20 10 10 25
    4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота - : -
    22.11 03:00 Баффало – Чикаго - : -
    22.11 04:00 Виннипег – Каролина - : -
    22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон - : -
    22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
    22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
    Все результаты / календарь

