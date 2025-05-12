«Флорида» победила «Торонто» и сравняла счет в серии, Бобровский сыграл на ноль

«Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома обыграла «Торонто» со счетом 2:0.

В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил все 23 броска.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 15 мая в Торонто и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Флорида» — «Торонто» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Верхэге — 4 (бол., Ткачак, Барков), 15:45 — 1:0. Беннетт — 5 (Экблад), 52:09 — 2:0.

Вратари: Бобровский — Уолл (57:11).

Штраф: 26 — 27.

Броски: 37 (15+14+8) — 23 (4+8+11).

Наши: Куликов (11.12/2/0) — -.

12 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19894 зрителя.

Счет в серии: 2-2.