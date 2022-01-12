Хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Баффало»
«Тампа» разгромила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Сэйбрз» потерпели шестое поражение кряду.
В составе «Лайтнинг» тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Его признали первой звездой встречи.
Защитник Михаил Сергачев отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Андрей Василевский отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Голы: Палат — 15 (Хедман, Рутта), 2:16 — 0:1. Чирелли — 10 (Сергачев, Киллорн), 10:45 — 0:2. Кучеров — 2 (бол., Стэмкос, Пойнт), 20:27 — 0:3. Кучеров — 3 (Перри, Стэмкос), 30:21 — 0:4. Стэмкос — 17 (Киллорн, Чирелли), 34:04 — 0:5. Хиностроза — 7 (бол., Миллер, Батчер), 45:31 — 1:5. Кучеров — 4 (Хедман, Киллорн), 53:57 — 1:6.
Вратари: Луукконен (Суббан, 20:00) — Василевский.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 18 (6+6+6) — 36 (9+16+11).
Наши: — - Кучеров (18.48/7/+3), Сергачев (22.27/0/+1).
12 января. Баффало. KeyBank Center.
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