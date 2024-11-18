Агент Овечкина — о хет-трике в ворота «Вегаса»: «Саша отлично себя чувствует. Работаем дальше!»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на хет-трик игрока в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

«Саша провел хорошую подготовку к сезону НХЛ, он отлично себя чувствует. И мы видим результат этой подготовки прямо сейчас. Что касается рекорда Гретцки, то мы ничего не загадываем. Саша старается лишний раз не комментировать этот вопрос. Работаем дальше!» — сказал Чистяков «СЭ».

Для Овечкина хет-трик в матче с «Вегасом» стал 31-м за карьеру в НХЛ, россиянин стал 6-м игроком лиги, достигшим этой отметки.