«Вегас» победил в Тихоокеанском дивизионе и сыграет с «Ютой» в первом раунде Кубка Стэнли

«Вегас» сыграл все свои матчи регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. Он завоевал свой пятый титул чемпиона Тихоокеанского дивизиона.

«Голден Найтс» в 82 матчах набрали 95 очков. У идущего на втором месте в дивизионе «Эдмонтона» 91 очко после 81 встречи.

Как сообщает пресс-служба лиги, «Вегас» обошел «Вашингтон», «Колорадо» и «Каролину» (у всех по четыре) по количеству таких титулов с момента вступления франшизы в лигу в сезоне-2017/18.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Ютой».

«Голден Найтс» и «Маммот» сыграют третью серию плей-офф, в которой участвуют две франшизы, дебютировавшие в 2000-х годах или позже. Каждая из двух предыдущих серий включала «Вегас» и «Миннесоту» (2021 и 2025 годы).

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