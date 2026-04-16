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16 апреля, 08:07

«Вегас» победил в Тихоокеанском дивизионе и сыграет с «Ютой» в первом раунде Кубка Стэнли

Павел Лопатко

«Вегас» сыграл все свои матчи регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. Он завоевал свой пятый титул чемпиона Тихоокеанского дивизиона.

«Голден Найтс» в 82 матчах набрали 95 очков. У идущего на втором месте в дивизионе «Эдмонтона» 91 очко после 81 встречи.

Как сообщает пресс-служба лиги, «Вегас» обошел «Вашингтон», «Колорадо» и «Каролину» (у всех по четыре) по количеству таких титулов с момента вступления франшизы в лигу в сезоне-2017/18.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Ютой».

«Голден Найтс» и «Маммот» сыграют третью серию плей-офф, в которой участвуют две франшизы, дебютировавшие в 2000-х годах или позже. Каждая из двух предыдущих серий включала «Вегас» и «Миннесоту» (2021 и 2025 годы).

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Юта Маммот
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«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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