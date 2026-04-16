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16 апреля, 06:57

«Баффало» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» в серии буллитов переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Сэйбрз» голами отметились Джош Норрис, Зак Бенсон и Алекс Так, а у «Старз» — Маврик Бурк, Эса Линделл и Джастин Хрыковиан. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Даллас» с 112 очками в 82 матчах финишировал на 2-м месте в Западной конференции. «Баффало» стал вторым в Восточной конференции — 109 очков в 82 играх.

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