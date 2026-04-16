«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе», Михеев не реализовал буллит

«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на арене «Юнайтед Центр» в Чикаго.

Российский нападающий «Блэкхокс» на 17-й минуте первого периода не реализова буллит.

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 19 из 24 бросков по своим воротам. Защитник Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу.

У «акул» голами отметились Марио Ферраро и Майк Миса. У хозяев дубль оформил Луи Кревье, а также отличились Сэм Ринцель, Райан Грин и Ник Лардис.

«Чикаго» набрал 72 очка в 82 матчах и финишировал на 15-й строчке в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 10-й строчке — 84 очка в 81 игре.