Коромыслов подписал двухлетний контракт новичка с «Сент-Луисом»

Российский защитник «Трактора» Арсений Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луис Блюз», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Соглашение рассчитано на два года. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27.

Россиянин был выбран «Сент-Луисом» в четвертом раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 120-м номером.

22-летний Коромыслов в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ провел 66 матчей и набрал 18 (1+17) очков.

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