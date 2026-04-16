16 апреля, 07:06

«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оттава» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Голами у «Сенаторз» отметились Дрейк Батерсон, Уоррен Фогеле и Дилан Козенс. Единственную шайбу «Мэйпл Лифс» забросил Вильям Нюландер.

«Оттава» с 99 очками в 82 матчах финишировала на 6-м месте в Восточной конференции. «Торонто» стал пятнадцатым — 78 очков в 82 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
1/8 финала Счет в серии
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
1 - 0
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
_ - _
3. Бостон - Баффало
_ - _
4. Бостон - Баффало
_ - _
1 - 0
Вегас - Юта
Вегас - Юта
0 - 0
1. Вегас - Юта
_ - _
2. Вегас - Юта
_ - _
3. Юта - Вегас
_ - _
4. Юта - Вегас
_ - _
0 - 0
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
0 - 0
1. Эдмонтон - Анахайм
_ - _
2. Эдмонтон - Анахайм
_ - _
3. Анахайм - Эдмонтон
_ - _
4. Анахайм - Эдмонтон
_ - _
0 - 0
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
0 - 1
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
_ - _
3. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
4. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
0 - 1
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
1 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
_ - _
3. Лос-Анджелес - Колорадо
_ - _
4. Лос-Анджелес - Колорадо
_ - _
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
_ - _
3. Миннесота - Даллас
_ - _
4. Миннесота - Даллас
_ - _
0 - 1
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
0 - 1
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
_ - _
3. Филадельфия - Питтсбург
_ - _
4. Филадельфия - Питтсбург
_ - _
0 - 1
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
1 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
_ - _
3. Оттава - Каролина
_ - _
4. Оттава - Каролина
_ - _
1 - 0
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
20.04 00:45 Тампа-Бэй – Монреаль 3 : 4 ОТ
20.04 02:30 Баффало – Бостон 4 : 3
20.04 05:00 Вегас – Юта - : -
