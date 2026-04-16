«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Голами у «Сенаторз» отметились Дрейк Батерсон, Уоррен Фогеле и Дилан Козенс. Единственную шайбу «Мэйпл Лифс» забросил Вильям Нюландер.

«Оттава» с 99 очками в 82 матчах финишировала на 6-м месте в Восточной конференции. «Торонто» стал пятнадцатым — 78 очков в 82 играх.

