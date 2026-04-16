НХЛ, результаты 16 апреля: «Тампа» проиграла «Рейнджерс», «Вегас» победил «Сиэтл» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В ночь на четверг, 16 апреля, в НХЛ прошли игры «Баффало» — «Даллас» (3:4 Б), «Флорида» — «Детройт» (8:1), «Тампа» — «Рейнджерс» (2:4), «Оттава» — «Торонто» (3:1), «Чикаго» — «Сан-Хосе» (5:2) и «Вегас» — «Сиэтл» (4:1).
Положение команд
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Юта
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Анахайм
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Питтсбург - Филадельфия
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Оттава
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
|17.04
|02:30
|Юта – Сент-Луис
|3 : 5
|17.04
|03:00
|Виннипег – Сан-Хосе
|1 : 6
|17.04
|03:00
|Нэшвилл – Анахайм
|4 : 5
|17.04
|04:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|6 : 1
|17.04
|04:00
|Калгари – Лос-Анджелес
|3 : 1
|17.04
|05:00
|Колорадо – Сиэтл
|2 : 0
