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16 апреля, 05:08

«Оттава» выиграла у «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оттава» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.

У «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон, Уоррен Фогеле и Дилан Козенс. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Вильяма Нюландера.

Российский защитник хозяев Артем Зуб сыграл 22 минуты и не отметился результативными действиями. 30-летний россиянин завершил регулярку с 30 (5+25) очками в 81 игре.

«Оттава» набрала 99 очков в 82 матчах и финишировала на 6-м месте в Восточной конференции. «Торонто» стал пятнадцатым — 78 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 апреля, 02:30. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Торонто
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НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
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30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
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