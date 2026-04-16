«Оттава» выиграла у «Торонто»

«Оттава» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.

У «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон, Уоррен Фогеле и Дилан Козенс. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Вильяма Нюландера.

Российский защитник хозяев Артем Зуб сыграл 22 минуты и не отметился результативными действиями. 30-летний россиянин завершил регулярку с 30 (5+25) очками в 81 игре.

«Оттава» набрала 99 очков в 82 матчах и финишировала на 6-м месте в Восточной конференции. «Торонто» стал пятнадцатым — 78 очков в 82 играх.