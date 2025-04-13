«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

В ночь с 12 на 13 апреля «Каролина» сыграла с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на стадионе «Леново Центр» завершилась победой хозяев — 7:3.

«Рейнджерс» после этого матча потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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