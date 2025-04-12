Воронков получил 10-минутный штраф, но продолжил матч с «Вашингтоном»

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков получил 10-минутный штраф в матче с «Вашингтоном» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Эпизод произошел в третьем периоде. Несмотря на это россиянин продолжил игру. Судьи не сразу заметили нарушение правил, и спустя некоторое время наказали «Блю Джэкетс» двухминутным штрафом.

24-летний Воронков в этом сезоне набрал 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.