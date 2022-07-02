Губерниев — о задержании Федотова: «Это месть за то, что он уезжает в «Филадельфию»?»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о задержании вратаря Ивана Федотова сотрудниками военкомата.

«Во-первых, хочу пожелать ему здоровья, потому что есть какая-то проблема. А во-вторых, мне странно, что он, играя в ЦСКА, вместе со своим агентом, с тренерами, с родителями, не решил этот вопрос. Он мог прекрасно играть в составе армейской команды год, будучи военнослужащим, например, подразделения, так называемого, большого ЦСКА. Я не знаю, что ему помешало. Человеку 25 лет, у него было 7 лет, чтобы решить этот вопрос. Насколько я знаю, к нему уже были вопросы. Почему он их не решил?», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также телеведущий назвал начавшуюся ловлю наших олимпийцев не очень красивой.

«Другой вопрос, с чьей подачи началась ловля наших олимпийцев. Это, конечно, не очень красиво. Кто это инициировал? Это очень странно. Мне, кажется, что нужно все это решать мирным путем. Или это месть за то, что он уезжает в «Филадельфию»? Месть кого? Клуба? Еще каких-то людей? Следующий момент, если хоккеист вместе с агентом и родителями профукали все, то надо было просто валить в Филадельфию и никому ничего не говорить. Вот и все. Другой вопрос в том, что, как мне кажется, это бы закончилось плачевно», — добавил комментатор.

Кроме того, Губерниев оценил риски потери молодых игроков.

«Мы помним, что такие случаи были. Например, убежал Могильный и Федоров. Могильный был тогда действующим военнослужащим, было открыто уголовное дело. Но неужели он не мог решить вопрос с армией? Отслужить в составе ЦСКА, оформив все необходимые документы. Тебе бы все пошли навстречу, ты игрок олимпийской сборной. Почему этого не сделали? На что надеялись? На то, что проблема отпадет сама собой, когда ему будет 27? Пока она не отпала. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что мелочей не бывает, это воинская служба и закон страны. А парню я хочу пожелать здоровья. Надеюсь, что вопрос решится правовым путем. Но те люди, которые его ловили, подают очень плохой пример. Потому что сейчас молодые игроки, зная, что подобное возможно, при условии, что у них будет возможность уехать, будут это делать», — сказал Губерниев «СЭ».

В минувшем сезоне Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».