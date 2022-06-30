Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление американского журналиста Кита Олберманна, который призвал арестовать Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Это чистой воды популизм и возможность привлечь внимание. Этот журналист решил заявить о себе таким пафосным способом. Вопрос только — почему Овечкина надо арестовывать? Он никогда ничего не нарушал, более того, он является лицом своей команды. Понятное дело, что это кого-то может раздражать, так как лицом американской команды является русский. Но при этом, он феноменально играет, и не думаю, что его кто-то будет арестовывать и отправлять на родину. За что? Что касается американской баскетболистки Грайнер, закон нарушать нельзя. Я уверена, если бы подобное нарушение было в Америке, то последовало бы наказание», — сказала Журова «СЭ»

Ранее 31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.